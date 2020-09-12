وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى عشرة آلاف و561 السبت مقابل 9406 إصابات الجمعة حسب الوزارة، في حين يبقى معّدل الفحوص الإيجابية، أي عدد المصابين نسبة لعدد الفحوص، ثابتا عند 5,4 بالمئة، علما أن عدد المتوفين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 17 شخصا.

وتواجه فرنسا صعوبات مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا. وحدد رئيس الوزراء أمس الجمعة خططا لتسريع الاختبارات وتشديد الإجراءات في مدن بعينها حيث تسعى الحكومة إلى تجنب تكرار العزل العام الذي شهدته البلاد خلال الربيع.