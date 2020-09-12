وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن المقاتلات من طراز "رافال" الأكثر تطورا، التي تصنعها شركة داسو الفرنسية، لافتا إلى أن اليونان ستستعين بنحو 15 ألفا من أفراد الجيش خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان "ستعزز" أيضا قدراتها الدفاعية بأسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ، فضلا عن تحديث صناعة الدفاع التي تكبدت خسائر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، إن اليونان "أعربت عن رغبتها في الحصول على 18 مقاتلة رافال. هذه أخبار ممتازة لصناعة الطيران الفرنسية".

وأضافت :"إنها أول مرة تريد دولة أوروبية الحصول على طائرات مقاتلة من طراز رافال. نتيجة لسياسة التصدير التي كنت أسعى إليها عن اقتناع منذ عام 2017".