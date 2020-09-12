وأوضح كاستيكس أن "حدة الفيروس لم تتراجع وسيستمر لبضعة أشهر. لكن علينا أن نتمكن من التعايش معه من دون أن ندخل مجددا في منطق العزل العام".

ورأى كاستيكس أنه "لا ينبغي أن نوقف حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" رغم ارتفاع الإصابات.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي في ختام اجتماع مجلس الدفاع، المخصص لإدارة أزمة وباء كوفيد-19.

وباتت 42 مقاطعة فرنسية مصنفة "حمراء"، أي حيث الفيروس نشط جدا، على ما أوضح كاستيكس في مقر رئاسة الحكومة، حيث يعزل نفسه بعدما قابل مدير طواف فرنسا الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

ويثير الوضع العام في فرنسا قلقا متزايدا مع ارتفاع منتظم لعدد الحالات المسجلة في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت حوالى 10 آلاف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة على ما أظهرت البيانات التي نشرتها هيئة الصحة العامة، مع عدد قياسي الخميس منذ بدء الجائحة، تمثل في 9843 حالة جديدة.