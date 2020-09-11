ويأتي تسجيل أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية والكاريبي بعد أيام من رصد أكثر من 300 ألف وفاة ناجمة عن الوباء بالمنطقة، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على أرقام رسمية.

وسجّلت المنطقة التي تعد الأكثر تضررا بإصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، 8 ملايين و35 ألفا و484 إصابة، من بين أكثر من 28 مليون إصابة أعلنت في أنحاء العالم.

وسجّلت ثاني أعلى حصيلة إصابات في المنطقة التي تضم الولايات المتحدة وكندا، وبلغت 6 ملايين و504 آلاف و734 إصابة، لكن أوروبا تعد الثانية بعد أميركا اللاتينية لجهة عدد الوفيات، فقد سجّلت 220 ألفا و85 وفاة بالمرض.

وفي أميركا اللاتينية، تعد البرازيل الأكثر تضررا، حيث أصيب أكثر من 4 ملايين شخص بالوباء، توفي نحو 130 ألفا منهم.

وتليها البيرو من حيث عدد الإصابات بأكثر من 702 ألف إصابة، بينها أكثر من 30 ألف وفاة، لكن المكسيك هي الثانية لجهة عدد الوفيات على صعيد المنطقة إذ سجّلت نحو 70 ألف وفاة من بين أكثر من 647 ألف إصابات.

وفي الهند، أظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد سجلت الجمعة قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بلغت 96 ألفا و551 إصابة، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 4 ملايين ونصف المليون إصابة.

وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.

وظلت حالات الوفاة منخفضة نسبيا في البلاد، لكنها في اتجاه صعودي، إذ يجري تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة يوميا منذ عشرة أيام.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1209 وفيات بمرض كوفيد-19، ليصل الإجمالي إلى 76 ألفا و271 حالة.