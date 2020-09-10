وبحسب ما نقلت "رويترز"، فإن الأمين العام للأمم المتحدة حريص على جمع 15مليارا من المبلغ، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار وهو ما وصفه غوتيريش، يوم الخميس، في اجتماع عبر الإنترنت بأنه "تمويل أولي زهيد" لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه يشكل أقل من عشرة في المئة مما تحتاجه للبرنامج الذي يسمى اختصارا "آكت" في إشارة للأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من "كوفيد-19".

وقال غوتيريش، في تصريحات عبر الإنترنت، لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج "نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير".

وأردف: "هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ. دون ضخ 15 مليارا في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتبارا من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليا".

وسجل العالم أكثر من 28 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وتوفي ما يزيد عن 909 آلاف منهم، فيما تعافى أكثر من 20 مليون شخص.

ويراهن العالم على طرح لقاح مضاد ضد كورونا من أجل تخفيف قيود الإغلاق الوقائية التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد، لكن بعض الخبراء يخشون أن تتأخر استفادة الدول النامية من اللقاح المرتقب.