وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، تسجيل 95,735 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 4,465,864 اصابة.

كما سجلت البلاد 1,172 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 إلى 75,062 حالة وفاة، وفقا لمراسلنا.

وشهدت نيودلهي ارتفاعا قياسيا بلغ 4618 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 19 حالة وفاة.

تعد العاصمة الهندية ومدن بوني ومومباي وتشيناي أكثر المدن تضررا في البلاد.

يذكر أن الهند أصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، كما تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن الزيادة في الإصابات الجديدة ترجع لزيادة الاختبارات اليومية التي تتجاوز المليون اختبار الآن، وفقا للأسوشيتد برس.

مع ذلك، يحذر الخبراء بأن تفشي المرض في الهند يدخل مرحلة أكثر خطورة مع انتشاره في بلدات وقرى أصغر.

مع انكماش الاقتصاد بنسبة قياسية بلغت 23.9 في المئة في الربع الثاني من العام، بين أبريل إلى يونيو، ما خلف ملايين العاطلين عن العمل، قالت السلطات الهندية إنه ليس لديها خيار سوى الاستمرار في إعادة فتح الاقتصاد.