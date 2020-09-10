وتركزت الاتهامات على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير أن عدة قتلى سقطوا في ليبيا.

وقال محامي الدفاع جلال أولجن لرويترز بعد الجلسة إن صحفيين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بينما حكم على ثلاثة بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر لانتهاكهم قانون وكالة المخابرات الوطنية.

ونفى المتهمون الاتهامات قائلين إنهم يؤدون عملهم الصحفي.

وقال أولجن "سنرفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف. هذا ليس قرارا قانونيا، هذا قرار سياسي"