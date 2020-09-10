وأضافت في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لرويترز "مستمرون في الترحيب بقدوم الطلاب والباحثين من الصين الذين لا يؤيدون أهداف الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالهيمنة العسكرية".

وبدأت وزارة الخارجية تنفيذ القواعد اعتبارا من أول يونيو.

وأضافت المتحدثة "حتى 8 سبتمبر 2020، ألغت الوزارة أكثر من 1000 تأشيرة لمواطني جمهورية الصين الشعبية الذين تبين أنهم خاضعون للإعلان الرئاسي رقم 10043 وبالتالي غير مؤهلين للحصول على تأشيرة".

وذكرت أن الوزارة تتمتع بسلطة واسعة لإلغاء التأشيرات وتمارس هذه السلطة عندما تأتي المعلومات في وقت قصير تشير إلى أن حامل التأشيرة قد يكون غير مقبول للولايات المتحدة أو غير مؤهل للحصول على تأشيرة.

ولم تكشف تفاصيل محددة عمن تم إلغاء تأشيراتهم.