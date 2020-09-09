وخلال كلمة لترامب أمام مؤيديه في وينستون سالم بولاية نورث كارولينا، اتهم الرئيس الأميركي حاكم الولاية، روي كوبر، باستخدام قيود فيروس كورونا المستجد للإضرار بفرص إعادة انتخابه في نوفمبر، وفقا لصحيفة "يو إس آيه توداي" الأميركية.

وقال ترامب أمام حشد من المئات هتفوا في مطار سميث رينولدز: "يجب أن تكون الولاية مفتوحة"، مشيرا إلى أن الولايات الرئيسية المغلقة مثل ميشيغان ونورث كارولينا بسبب قيود كورونا جاء لأسباب سياسية من حكام الولايات.

وأوضح الرئيس الأميركي في تصريحات استمرت 76 دقيقة: "في 4 نوفمبر، ستكون كل واحدة من تلك الولايات مفتوحة. إنهم يفعلون ذلك لأسباب سياسية".

وقال إنهم يريدون الإضرار بالاقتصاد ليلحقون الضرر بفرصه فى الانتخابات، لكنه أكد أن الاقتصاد يؤدى بشكل جيد للغاية ويتحسن وسيكون الأفضل على الإطلاق العام المقبل.

وحث ترامب سكان نورث كارولينا على التصويت ضد الحاكم كوبر والتصويت بدلا من ذلك لصالح الجمهوري، دان فورست، بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما طالبهم بالتصويت مرتين في انتخابات الرئاسة مرة عن طريق البريد ومرة شخصيّاً، في إشارة إلى احتمالية تزوير الانتخابات.

وتوجه الرئيس الأميركي، الثلاثاء، إلى نورث كارولينا ضمن حملته الانتخابية، حيث تعتبر الولاية "ساحة معركة" لأن سكانها منقسمين بين مؤيدين للحزب الجمهوري ومؤيدين للحزب الديمقراطي، ولأنها تلعب دوراً حاسماً في الانتخابات الرئاسيّة.

يذكر أن ترامب أكد أكثر من مرة، ومن دون تقديم أي دليل، أن التصويت عبر البريد، الذي قررت العديد من الولايات استخدامه بسبب وباء كورونا، من شأنه أن يساهم في تزوير وتعطيل الانتخابات المقبلة، على الرغم من أن الخبراء ومدققي الحقائق، أكدوا مرارا أنه لا دليل على ذلك.

هجوم على بايدن

وخلال كلمته، هاجم ترامب المرشح الديمقراطى جو بايدن، قائلا إنه سيترك الحدود مفتوحة وسيمنح فرص للصين، قائلا "إذا فاز بايدن، فازت الصين".

واتهم ترامب بايدن بأنه يريد التخلص من التعديل الثانى للدستور الذى يسمح للأميركيين بشراء وحيازة الأسلحة.

وأضاف أنه حفظ أرواح ملايين الأميركيين خلال الوباء بقراره منع السفر إلى الصين، واتهم بايدن بأنه سيغلق الاقتصاد مرة أخرى إذا فاز، قائلا إن البلاد الآن باتت تدرك مع أى تحدى تتعامل وأصبح لديها خبرة ولا داعى للإغلاق.

وأشار إلى إنه لا يوجد شخص يحب الجيش أكثر منه، قائلا إن التقارير التى انتشرت عن إهانته للجنود، ملفقة وتعد أخبار مزيفة.