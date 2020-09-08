وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 75,809 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4,280,423 إصابة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء تسجيل 1,133 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، هي أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة.

وبهذا العدد من الوفيات جراء الإصابة بـفيروس كورونا، يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الهند إلى 72,775 وفاة.

وكانت الهند قد تخطت الاثنين البرازيل في أعداد الإصابات بكورونا، لتصبح الدول الثانية في العالم الأكثر تضررا بالفيروس، بعد الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة 6.3 مليون إصابة، فيما تقتر الوفيات بالفيروس فيها من 190 ألف حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات في البرازيل 4.1 مليون إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات فيها إلى نحو 127 ألف حالة وفاة، بفارق كبير عن الهند.