وقالت الرئاسة في بيان إن "رئيس الجمهورية تبلغ بتأثر كبير مقتل جنديين فرنسيين بعد تدمير آليتهما المدرعة بعبوة ناسفة محلية الصنع هذا الصباح خلال عملية في منطقة تيساليت في مالي"، لافتة الى إصابة جندي ثالث، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضافت أن الرئيس إيمانويل ماكرون: "ينحني باحترام بالغ أمام تضحية هذين الجنديين المنتميين إلى فوج المظليين الأول واللذين قضيا من أجل فرنسا في إطار إنجاز مهمتهما ضد الإرهاب في الساحل".

وإذ قدم "تعازيه الصادقة إلى عائلتي (الجنديين) وجميع رفاق السلاح"، جدد ماكرون دعوته "إلى الإسراع في تنفيذ مرحلة انتقالية مدنية في مالي انسجاما مع تطلعات شعبها ومجمل الدول التي تدعمه"، مؤكدا أن ذلك "شرط لا غنى عنه من أجل مكافحة فاعلة للإرهابيين".

جدير بالذكر أن قوة برخان تضم نحو 5100 جندي. وفي المجموع، قتل 45 جنديا فرنسيا مع احتساب قتيلي السبت في عمليتي سيرفال (2013) وبرخان (منذ اغسطس 2014)، بحسب رئاسة الأركان.