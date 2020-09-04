وأوضحت الوزارة في تصريح عبر التلفزيون الرسمي، أن مجمل الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد 19" وصل إلى 382 ألفا و772 حالة.

وقالت سيما سادات لاري، إن السلطات سجلت 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت "رويترز".

وإيران من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، ويرجح خبراء أن يكون عدد الإصابات والوفيات الفعلي أعلى بكثير مما جرى إعلانه رسميا.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن إيران كانت مدخلا لتفشي الفيروس في دول المنطقة مثل العراق ولبنان وأفغانستان.

وفي مايو، قالت السلطات الإيرانية إنها بدأت في السيطرة على الفيروس، وفي الوقت نفسه كان الناتج الإجمالي المحلي قد انخفض بنسبة 15 في المئة.

ودفع هذا التدهور الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى إعادة فتح الاقتصاد، وهو ما أدى إلى غرق البلاد في موجة ثانية من الفيروس ابتداءً من يونيو الماضي.

وأصبح المعدل اليومي للإصابات 3 آلاف، وحتى أواخر أغسطس سجلت إيران نحو 370 ألف إصابة، وأكثر من 21 ألف إصابة.

لكن روحاني قال في تصريحات سابقة إن 25 مليون إيراني أصيبوا بالفيروس، بما يزيد كثيرا على الأرقام الرسمية.