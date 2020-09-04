وقال بانديان، وهو مسؤول في الشرطة الهندية، إن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى بينما يجري التحقيق في سبب الحريق، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأوضح بانديان أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم على الفور واثنين آخرين أثناء علاجهم من حروق شديدة.

ولم يتم تسجيل أي عامل مفقود في وحدة التصنيع الصغيرة المرخصة في قرية بالقرب من كودالور، على بعد 190 كيلومترا جنوب تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو.

ويعد تصنيع الألعاب النارية من الأعمال التجارية الكبيرة في الهند، حيث تستخدم الألعاب النارية غالبا في المهرجانات وحفلات الزفاف بشكل كبير.

وتنتج العديد من المصانع غير القانونية والتي لا تتخذ احتياطات سلامة كافية، ألعابا نارية أرخص من المصانع القانونية.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أدى انفجار كبير في مصنع للألعاب النارية إلى مقتل 22 شخصا في باتالا، وهي بلدة في ولاية البنجاب الشمالية، على بعد نحو 460 كيلومترا شمال نيودلهي.