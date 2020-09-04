وقال وزير الصحة مات هانكوك إن الحكومة تعمل على توسيع نطاق تجارب اختبارين سريعين جديدين - اختبار بسيط بدون مسحة من اللعاب وآخر يعطي نتائج في غضون دقائق.

وتدرس بريطانيا أيضا إمكانية تكرار الاختبار على الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، وهو أمر قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه قد يقلل من الحاجة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي.

تقول الحكومة إنها ستنفق ما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني (660 مليون دولار) على الجهود المبذولة لإجراء اختبار جماعي للسكان، وهو مشروع أطلقت عليه اسم "عملية مونشوت".

وأكد هانكوك: "بدون لقاح، هذه أفضل فرصة لدينا لتقليل التباعد الاجتماعي أثناء السيطرة على الفيروس، خاصة مع قدوم الشتاء، مع كل التحديات التي يجلبها".

وافتقرت بريطانيا إلى القدرة على إجراء الاختبارات الجماعية عندما بدأ تفشي الفيروس، وفي مارس تخلت عن جهود تتبع واختبار المخالطين لجميع الأشخاص الذين لديهم حالات مؤكدة، وهو قرار تقول السلطات الآن إنها تأسف له.

ووسعت المملكة المتحدة بشكل كبير من قدرتها على الاختبار منذ ذلك الحين. أي شخص يعاني من أعراض فيروس كورونا مؤهل للاختبار، إما في المنزل أو في مركز اختبار، ويقول المسؤولون إن معظمهم يحصلون على النتائج في غضون 24 ساعة.

ويقول منتقدون أيضا إن الحكومة البريطانية ما زالت لا تفعل ما يكفي للعثور على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وعزلهم.

وتؤكد الحكومة إن لديها القدرة على إجراء ما يقرب من 350 ألف اختبار كل يوم، على الرغم من معالجة حوالي 180 ألف اختبار فقط في اليوم. والهدف هو الوصول إلى سعة نصف مليون اختبار يوميا بحلول نهاية أكتوبر.

ووصل برنامج الاختبار والتتبع على الصعيد الوطني المصمم لعزل أولئك الذين كانوا على اتصال بأفراد مصابين إلى 325 ألف شخص لكنه لا يزال يفشل في العثور على ما يقرب من ثلث المخالطين في الحالات المؤكدة. ولا يزال تطبيق الهاتف الذي وصفته الحكومة ذات مرة كأداة رئيسية لتتبع المخالطين في مرحلة الاختبار.