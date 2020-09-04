أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء الماضي فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، ومقرها لاهاي، وأحد كبار مساعديها.

تشمل العقوبات تجميد الأصول المودعة في الولايات المتحدة أو الخاضعة للقانون الأميركي والمدعية العامة المستهدفة فاتو بنسودا ورئيس السلطة القضائية في المحكمة، فاكيسو موشوشوكو.

وتحقق المحكمة بشكل خاص في مزاعم التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتكبها الأميركيون في أفغانستان.

ولم تكن الولايات المتحدة أبدًا طرفًا في المحكمة، قال بومبيو إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع "محاولاتها غير المشروعة لإخضاع الأميركيين لولايتها القضائية".

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العقوبات بأنها "هجوم خطير على المحكمة ... وخلف ذلك يمثل التساؤل حول التعددية واستقلال القضاء. وتدعو فرنسا الولايات المتحدة إلى سحب الإجراءات المعلنة".