وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إنّ "المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن مفاوضات تقنية مفترضة في حلف شمال الأطلسي لا تتّفق والواقع".

وكان أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقر الحلف، بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.

وقال ستولتنبرغ في بيان: "بعد المحادثات التي أجريتها مع قادة اليونان وتركيا، اتفق البلدان الحليفان (المنضويان في حلف الأطلسي) على الدخول في محادثات تقنية في مقر الناتو، لوضع آلية من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري وخفض احتمال وقوع حوادث في شرق المتوسط".

وأضاف أن "تركيا واليونان حليفان قيمان، وحلف شمال الأطلسي منصة مهمة للتشاور بشأن جميع القضايا التي تؤثر على أمننا المشترك"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.