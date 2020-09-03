ووصف وزير الصحة مات هانكوك الأمر بأنه "خطوة كبيرة نحو الأمام" في محاربة مرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ هانكوك "سكاي نيوز" بأن حكومته "تريد الذهاب أبعد " فيما يتعلق الأمر باختبارات الجماعية للفيروس.

وأضاف أن التباعد الاجتماعي وإجراء الاختبارات الواسعة لمعرفة أين يوجد الفيروس، يمثلان أفضل طريقة لتجنب الإغلاق التام، كما أنه يساعد أيضا في السيطرة على الوباء.

ولفت إلى أن بعضا من هذه الأموال ستستثمر في اكتشاف فوائد إجراء فحوص دورية على الأشخاص، مع إطلاق تجربة اختبار جديدة لاختبار السكان على نطاق واسع في منطقة مانشستر.

وقال إن التمويل الجديد سيوسع الاختبار الحالي في منطقتي ساوثمبتون وهامبشاي، حيث يتم استخدام اختبار اللعاب بدون مسحة واختبار آخر سريع لمدة 20 دقيقة.

ولفت إلى أن الحكومة تستمثر في فحص الـ20 دقيقة، بسبب المشكلات التشغيلية التي تواجه نظام الاختبارات الحالي، إذ يجبر السكان على الذهاب إلى مسافات بعيدة عن منازلهم.

وسينصب تركيزه الأولي على المناطق ذات الكثافة العالية، مثل مناطق البيع بالتجزئة والخدمات العامة والنقل ودور العبادة.

والهدف من ذلك تحديد حالات الإصابة بفيروس كورونا في وقت مبكر، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أعراض أو يعانون من أعراض بسيطة، حتى يتمكن الناس من عزل أنفسهم.

وستوضح هذه التجربة كيف توسيع نطاق الاختبارات الواسعة في البلاد.

وأصاب فيروس كورونا نحو 340 ألف بريطاني، توفي منهم 41 ألفا، بحسب إحصاءات الحكومة.