وحسب صحيفة "أليرتا بايسا" المحلية، فقد وقعت الجريمة مساء السبت في المدينة التي تشهد ارتفاعا متزايدا في وتيرة أعمال العنف، عندما اقتحم رجل مسلح الصالون وأطلق الرصاص، دون أن يتفوه بكلمة، على الشاب الجالس للحلاقة.

وراح كارلوس أندريس كارمونا ضحية الجريمة بعد أن تلقى عدة طلقات نارية في رأسه، فيما فر الحلاق هاربا من هول الصدمة التي أصابته.

وسقط كارمونا على الأرض فور تلقيه الرصاصات، حيث لقي مصرعه على الفور، فيما اختفى الجاني من الموقع بسرعة.

ولم تكشف السلطات بعد دوافع القتل، إلا أن غيراردوت شهدت حوادث مشابهة عدة خلال العام الجاري، في إطار صراع بين عصابات محلية على النفوذ، وفقا لـ"أليرتا بايسا".

وكان كارمونا ضحية جريمة القتل رقم 28 في المدينة خلال العام الجاري، علما أن أول 8 أشهر من العام الماضي شهدت 22 جريمة قتل في غيراردوت وفقا لإحصاءات السلطات المحلية.