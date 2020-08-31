وقالت إدارة الإطفاء في بيان، إن سيارة اصطدمت بالمركبة العسكرية المدرعة في الساعة التاسعة والنصف من مساء الأحد، في طريق عام يبعد خمسة كيلومترات من منطقة تدريب بالذخيرة الحية تستخدمها قوات الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي في بوتشيون الواقعة بين سول والحدود مع كوريا الشمالية.

وأضافت أن ركاب السيارة الأربعة الكوريين لقوا حتفهم وأصيب جندي أميركي واحد من ركاب المركبة العسكرية بجروح طفيفة، ونُقل لمستشفى للعلاج، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت قيادة القوات الأميركية بكوريا في بيان: "احتراما للقتلى وأسرهم سيعلّق الجيش الثامن مؤقتا تدريباته في المنطقة".

وتنشر الولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية، حيث تحتفظ بوجود عسكري منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.