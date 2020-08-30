وأنقذت دورية لخفر السواحل اليونانيين المجموعة التي تضم أطفالا، السبت، فيما كانت تقترب من الشاطئ.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنّ المواطنين الأتراك طلبوا اللجوء السياسي لدى اليونان، لأنهم عرضة للاضطهاد من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما أشاروا.

وعمد راكبان الى ثقب المركب عند اقترابه من الجزيرة لدفع السلطات لإنقاذهم، ليتم توقيف الراكبين لاحقا.

وخضعت المجموعة لفحص فيروس كورونا قبل نقلهم لمركز حجر صحي في ليفكونيا. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل 3 أسابيع، وصل قارب آخر على متنه 23 مواطنا تركيا من طالبي اللجوء إلى خيوس.

ومنذ الانقلاب الفاشل ضد حكومة أردوغان في يوليو 2016، تناولت تقارير وصول مواطنين أتراك، وخصوصا موظفين مدنيين وعسكريين، إلى الجزر اليونانية أو دخولهم بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية على طول نهر إيفروس.

وتدهورت العلاقات اليونانية التركية بعد نشر سفينة تنقيب تركية في المياه اليونانية برفقة سفن حربية تركية في 10 أغسطس.