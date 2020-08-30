وقالت اللجنة إنه تم تسجيل أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولا من عشر حالات قبل يوم.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

من جهة أخرى، سجلت الأرجنتين أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19 مع تخفيف الحكومة جزئيا إجراءات العزل العام للسماح بتجمع أكثر من عشرة في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.

وقال الرئيس البرتو فرنانديز في كلمة بثها التلفزيون إن من المقرر استمرار القواعد الجديدة المخففة بشكل أكبر حتى 20 سبتمبر على الأقل. ويبلغ عدد الحالات المؤكدة في الأرجنتين حتى الآن 392009 حالات إضافة إلى 8271 حالة وفاة.

وقال فرنانديز " اليوم بإمكاننا اتخاذ خطوة جديدة من خلال إجازة تجمع ما يصل إلى عشرة أشخاص في الأماكن المفتوحة مع الحفاظ على التباعد مترين ووضع كمامة. سيطبق ذلك في كل أنحاء البلاد" وذلك على الرغم من تسجيل حكومته أعلى عدد من حالات الإصابة الجديدة والذي بلغ 11717 حالة .

وأضاف أنه على الرغم من إظهار إحصائيات كوفيد-19 في العاصمة بوينس أيرس بعض المؤشرات الإيجابية فقد ارتفع عدد الحالات في بقية البلاد.

وقال رئيس بلدية بوينس أيرس إنه يعتزم ابتداء من هذا الأسبوع الموافقة على تقديم المطاعم خدماتها للزبائن في الطاولات الموجودة في الهواء الطلق كما أن المدينة تدرس عودة نشاط البناء تدريجيا.