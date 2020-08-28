وجاء إعلان ترامب، خلال كلمة أمام حشد كبير في البيت الأبيض، الخميس، خلال فعاليات الليلة الثالثة، الأخيرة، من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقال ترامب: "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

ووصف الرئيس الأميركي، الذي قوطع خلال كلمته بتصفيق حاد مرات عدة، الانتخابات المقبلة بالأهم في تاريخ الولايات المتحدة، وقال إنها ستقرر ما إذا كان "سيتم إنقاذ الحلم الأميركي"، وتعهد بحماية بلاده من "كافة الأخطار" خلال الولاية الثانية في حال فوزه بالرئاسة.

ولم ينس ترامب الهجوم على خصمه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، مشيرا إلى أن انتخابه "سيدمر العظمة الأميركية"، على حد تعبيره.

وأوضح الرئيس الحالي أن "جو بايدن ليس منقذاً لروح أميركا. إنّه مدمر الوظائف في أميركا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمر العظمة الأميركية".

كما اعتبر أن مسيرة بايدن عبارة عن سلسلة من "الخيانات والأخطاء الفادحة".

وأشار ترامب إلى عدد من إنجازات فترة رئاسته الأولى، مؤكدا أن الحدود الأميركية باتت مؤمنة أكثر من أي وقت مضى، وذكّر باستعادة إدارته لـ9 ملايين وظيفة.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمكنت في عهده من قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهو "الإرهابي الأول في العالم".

كما وجه الرئيس الأميركي الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على اتفاق السلام، الأول في الشرق الأوسط منذ 25 عاما.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها 4 لقاحات في مراحل التجارب النهائية، وتعهد بـ"سحق" الفيروس بواسطة لقاح "هذا العام".