وقالت كايلي ماكيناني، المتحدثة باسم ترامب، في تغريدة على تويتر إن "الرئيس دونالد ترامب أعلن عن شراء وإنتاج 150 مليون فحص سريع"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وعملية الشراء التي ستتم مع "مختبرات آبوت" في إلينوي، جزء من صفقة بقيمة 750 مليون دولار مع الشركة، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعطاء هيئة الغذاء والدواء الأميركية موافقة طارئة لهذا الفحص السريع الذي يكلف 5 دولارات، ويعطي النتيجة خلال 15 دقيقة.

وقبل أيام أعلن ترامب عما وصفه "باختراق" طبي آخر، يتمثل في موافقة هيئة الأغذية والأدوية، بعد تردد طويل، على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج المصابين بالوباء.

وبدورها قالت أليسا فرح مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض "هذا تطور كبير سيساعد بلادنا على أن تظل مفتوحة، وسيعيد الأميركيين إلى أعمالهم والأولاد إلى مدارسهم"، على حد قولها.

وأضافت: "إدارة ترامب فخورة بالشراكة مع مختبرات آبوت لجعل عملية الشراء هذه ممكنة لمساعدة الشعب الأميركي".

وأفادت شبكة "سي أن بي سي" أن ترامب سيعلن رسمياً عن الصفقة في خطابه المرتقب، الخميس، الذي سيعلن فيه قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية.

ولم تجب "آبوت" على طلب للتعليق بشأن الصفقة.

والولايات المتحدة أكثر الدول تضرّراً من فيروس كورونا في العالم، إذ سجّلت 180 ألف وفاة و5.8 مليون إصابة، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ويواجه ترامب خصمه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في منافسة من المتوقع أن تكون صعبة، حيث لانتشار كوفيد-19 تأثير كبير على الناخبين، بعدما تسبّب الوباء بفقدان عشرات ملايين الوظائف وبتراجع حاد في الاقتصاد.

ويعد توسيع رقعة الفحوص مفتاحاً رئيسياً للسيطرة على انتشار الفيروس، وقالت آبوت الأربعاء إن فحصها السريع المسمى "بيناكسناو"، وهو بحجم بطاقة ائتمان، دقيق بنسبة 97 بالمئة خلال الأيام الـ7 الأولى من ظهور الأعراض.

ويرتبط الفحص بتطبيق مجاني يسمّى "نافيكا"، يتيح للأشخاص عرض نتائج فحوصهم الأخيرة عند الطلب.