فقد قال كبير مسؤولي الصحة العامة في أفريقيا، الخميس، إن القارة شهدت انخفاضًا ملحوظا بلغ 20 بالمائة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة خلال الأسبوع الماضي، لكنه حذر "من المبالغة في الابتهاج بانتهاء الوباء".

وقال جون نكينغاسونغ، من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للمراسلين أن الاختبارات والجهود الأخرى لاحتواء الفيروس كانت ناجحة إلى حد كبير، لكن حالة واحدة أو حالتين فقط يمكن أن تؤدي إلى عودة تفشي الفيروس، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وقال إن 23 من أصل 54 دولة أفريقية سجلت انخفاضا واضحا في أعداد الحالات المؤكدة الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجلت القارة الأفريقية أكثر من 1.2 مليون حالة مؤكدة، نصفها تقريبًا في دولة جنوب أفريقيا.

وقد تم إجراء أكثر من 11 مليون اختبار للفيروس في جميع أنحاء القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص، ويقول نكينغاسونغ إن الهدف الجديد هو إجراء 20 مليون اختبار إضافي بحلول نوفمبر.