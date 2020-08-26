وأشادت أورتاغوس بمعاهدة السلام الأخيرة بين الإمارات وإسرائيل، التي وصفتها "بالطريقة الجديدة" للمضي قدما في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة الأميركية: "لا بد لي أن أهنئ الحكومة الإماراتية، لأنه من الصعب دوما أن يكون المرء سباقا.. يعود الفضل بالتوصل إلى معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل، إلى الدبلوماسيين الإماراتيين".

وأضافت في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية "أرى أن ما نشهده من خلال هذه المعاهدة، هو طريقة جديدة للمضي قدما في الشرق الأوسط، نأمل في أن ندخل مرحلة تقوم فيها دول عربية أخرى باتخاذ مثل هذه الخطوة".

وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية عن أمل الولايات المتحدة بالدخول في مرحلة تقوم فيها دول عربية أخرى، باتخاذ مثل هذه الخطوة، لنشهد طريقا جديدا نحو السلام، وأسلوبا جديدا في التفكير، على حد تعبيرها.

وقالت أورتاغوس: "نرى اليوم صعود قيادات جديدة شابة، تظهر طرق تفكير جديدة ومقاربات جديدة لمشاكل قديمة".

ووصفت أورتاغوس رد فعل تركيا وإيران على المعاهدة "بالمؤسفة"، مؤكدة أن على الجميع السعي للسلام.

وقالت: "نحن نرى أن التصدي للنظام الإيراني الخبيث، سيضع إيران على طريق أكثر استقرارا وقد يقربها من تحقيق السلام، في النهاية نتمنى أن نرى دولا مثل تركيا وإيران تحذو حذو الإمارات".

وبشأن العلاقات الأميركية السودانية، أشارت أورتاغوس إلى أن الولايات المتحدة لاحظت أن السودان عمل بجدية خلال العام الماضي على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التوصل لإزالة اسمه عن الدول الراعية للإرهاب.

كما أشارت إلى أن أميركا شجعت السودان وسواها من دول المنطقة على القيام بمعاهدة سلام مع إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف، "السودان وإسرائيل تتمتعان بالسيادة، وتتخذان قراراتهما بأنفسهما".