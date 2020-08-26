وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت أشخاصا يركضون في شوارع كينوشا في ولاية ويسكنسن مع سماع دوي إطلاق أعيرة نارية، فيما أظهرت مقاطع فيديو جرحى على الأرض.

ونقلت "فرانس برس" عن الشريف ديفيد بيث من كينوشا إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وقتل واحد وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

ووقعت أعمال العنف في الوقت الذي سار فيه مئات المتظاهرين لليلة ثالثة غضبا، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر جايكوب بليك فيما يطلق عليه النار من مسافة قريبة شرطة أبيض في كينوشا يوم الأحد.

وكان بليك يحاول الصعود إلى سيارته وأطفاله الثلاثة بالداخل عندما أطلق عليه النار.

وكانت في المدينة مجموعة صغيرة واحدة على الأقل من الرجال البيض المدججين بالسلاح ليل الثلاثاء الأربعاء متعهدة حماية الممتلكات.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الشرطة تحقق في ما إذا كان إطلاق إطلاق النار ليل الثلاثاء "ناتج عن صراع بين تلك المجموعات المسلحة التي تحرس محطة وقود، ومتظاهرين".

واندلعت اشتباكات بين مجموعة صغيرة من المتظاهرين والشرطة في وقت لاحق الثلاثاء، بعدما أطلق متظاهرون مفرقعات نارية على قوات إنفاذ القانون التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي أصابت إحداها مراسل لوكالة فرانس برس.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو رجلا جالسا على الأرض ينزف بشدة من جرح نتج عن طلقة نارية في ذراعه، بينما اقتربت منه سيارات القوى الأمينة وفيها شرطيون يدعون المتفرجين إلى التراجع.