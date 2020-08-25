وأفادت وكالة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية، الثلاثاء، أن الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار ثلاثة أيام تسببت بمقتل 90 شخصًا على الأقل وألحقت أضرارا بألف منزل في جميع أنحاء باكستان.

وأضافت الوكالة أن موجة أخرى من الأمطار الغزيرة ضربت مدينة كراتشي الساحلية، فأغرقت الشوارع والمنازل بمياه الصرف الصحي نتيجة تهالك شبكات المياه والصرف الصحي في المدينة وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.

وقالت إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية إنه من بين العدد الإجمالي لضحايا الأمطار، تم الإبلاغ عن 31 حالة وفاة في إقليم السند جنوبا، بينما توفي 23 شخصًا في إقليم خيبر بختونخوا.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد و8 في إقليم البنجاب، بينما توفي 13 شخصًا آخرين في أماكن أخرى شمالي باكستان، من بينهم 3 في قطاع كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار هذا الأسبوع في كراتشي، حيث أرسل رئيس الوزراء عمران خان في وقت سابق هذا الشهر قوات لمساعدة السلطات المحلية في شفط مياه الأمطار من المناطق السكنية التي غمرتها المياه.

يشار إلى أنه في كل عام، تكافح عدة مدن في باكستان للتعامل مع الأمطار الموسمية الغزيرة، مما أثار انتقادات بشأن سوء التخطيط.

ويمتد موسم الأمطار الموسمية في باكستان من يوليو حتى سبتمبر من كل عام.