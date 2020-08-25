وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 16 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 27 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84981 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ألمانيا تحذر من السفر لفرنسا

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين أصدرت تحذيرا من السفر إلى منطقتي باريس والريفيرا الفرنسية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وأضافت الوزارة أنها حذرت من القيام برحلات سياحية غير ضرورية إلى منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة الفرنسية ومنطقة بروفانس ألب-كوت-دازور الجنوبية التي تشمل مرسيليا ونيس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 1955 حالة مقارنة باليوم السابق، غير أن الزيادة في الحالات الجديدة كانت أقل من الأيام السابقة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 15 حالة عن اليوم السابق ليبلغ إجمالا 30528، في حين أن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصلت إلى 244854.

ولدى فرنسا سابع أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا في العالم، وتراقب الحكومة الأرقام عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لفرض أي قيود أو عمليات عزل عام جديدة للحد من انتشار الفيروس.