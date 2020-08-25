وقالت طهران إن زيارة غروسي "ستقوي العلاقات وتبني الثقة" بينها وبين وكالة الطاقة الذرية. ومع ذلك قال غروسي في بيان إنه سيتناول "المسائل المعلقة، ولا سيما قضية الوصول (إلى الموقعين)".

وكان مسؤول نووي إيراني كبير قال إن وكالة الطاقة الذرية تريد الوصول والتفتيش في "مكانين" أحدهما قريب من طهران والآخر بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وتأتي زيارة غروسي بعد أن ضغطت واشنطن الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي لمعاودة فرض العقوبات الدولية على طهران والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015.

لكن السلطات الإيرانية قالت إن زيارة غروسي لا تتعلق بالتحرك الأميركي لمعاودة العمل بجميع العقوبات المفروضة على إيران، والتي لم تؤيدها أطراف أخرى في الاتفاق- روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن غروسي سيلتقي خلال زيارته بمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الخارجية ومسؤول الملف النووي الإيراني.