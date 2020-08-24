والتقى وفد إيكواس برئاسة رئيس نيجيريا السابق جودلاك جوناثان مع قادة المجلس العسكري برئاسة الكولونيل أسيمي جويتا في اجتماع مغلق لعدة ساعات صباح الأحد قبل فض الاجتماع لتناول الغداء.

وقال ضابط كبير قريب من المجلس العسكري لرويترز إن مباحثات هذا الصباح تركزت على العقوبات التي فرضتها إيكواس على مالي عقب الانقلاب العسكري.

وكان الجانبان قد اجتمعا أيضا لفترة وجيزة استمرت نحو 20 دقيقة يوم السبت.

وقال جوناثان للصحفيين لدى خروجه أثناء استراحة الأحد إن"المباحثات تسير بشكل طيب" دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

وقال ضابط آخر قريب من المجلس العسكري إن وفد إيكواس قدم مقترحات سيتم بحثها.

واتخذت إيكواس موقفا صارما تجاه الانقلاب لشعورها بقلق من حدوث اضطرابات لفترة طويلة في مالي واحتمال حدوث عمليات اغتصاب مماثلة للسلطة في المنطقة.

وعلقت إيكواس عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعةوأغلقت الحدود وأوقفت التدفقات المالية إليها.

وقوبلت الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا بإدانة في الخارجلكنها لاقت ترحيبا من كثيرين داخل البلاد التي تكافح واضطرابات سياسية بدأت قبل شهور عقب انتخابات تشريعية متنازع على نتيجتها في مارس .

وعلى الرغم من أن وفد ايكواس قد وصل إلى باماكو يوم السبت بهدف إنهاء الانقلاب، قال دبلوماسي لرويترز إن إعادة كيتا، الذي يحتجزه المجلس العسكري، للسلطة أمر غير وارد، مضيفا أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحققه هو انتقال للسلطة.