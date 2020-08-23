وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في تغريدة عبر "تويتر" أن وزير الصحة أليكس عازار ورئيس هيئة الدواء والغذاء، ستيفن هان، سيحضران المؤتمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر سينعقد عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن (الساعة الحادي عشر مساءً بالتوقيت العالمي).

والولايات المتحدة حاليا هي أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19".

ويبلغ عدد الإصابات في أميركا حاليا نحو 5 ملايين و700 ألف إصابة، إلى جانب 176 ألف حالة وفاة.

ولاقت إدارة ترامب لأزمة الفيروس انتقادات كبيرة، خاصة على صعيد استعجال وطرح أدوية قبل خضوعها للفحوص اللازمة.

لكن الرئيس الأميركي رد بأن "الدولة العميقة" هي التي تؤخر إنتاج لقاح الوباء الذي ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأميركي.

ومع ذلك، شدد على أن اللقاح سيكون متوفرا في البلاد قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.