وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أنه تم تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق "رويترز"

وهذه أكبر حصيلة يومية في فرنسا منذ نهاية عزل عام استمر شهرين لمكافحة الجائحة.

لكن الأرقام آخذت في التصاعد في الأونة الاخيرة، فقد سجلت فرنسا، الخميس، 4711، كما شهدت البلاد، الأسبوع الماضي، 18 ألف إصابة جديدة، في حصيلة أسبوعية هي الأكبر منذ أبريل الماضي.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران إن فرنسا "في موقف محفوف بالمخاطر. والعدد المرتفع لحالات الإصابة مؤخرا لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة.

وقالت الصحة الفرنسية إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا ارتفع حالة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30513 حالة.