ويمثل إعلان رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أول تقرير رسمي عن محتويات تسجيلات الصوت والبيانات في قمرة القيادة، والتي تم إرسالها إلى فرنسا لقراءتها في يوليو الماضي.

وقالت طهران إنها أسقطت بطريق الخطأ الطائرة الأوكرانية في يناير، بينما تشهد علاقاتها توترا شديدا مع الولايات المتحدة. وقُتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن توراج دهقاني زنغنه، القول: "بعد 19 ثانية من إصابة الصاروخ الأول للطائرة، أشارت أصوات الطيارين داخل قمرة القيادة إلى أن الركاب كانوا على قيد الحياة.. وبعد 25 ثانية أصاب الصاروخ الثاني الطائرة".

وتجري إيران محادثات مع أوكرانيا وكندا ودول أخرى كان لها مواطنون على متن الطائرة المنكوبة، وطالبت بإجراء تحقيق شامل في الحادث. وقال زنغنه: "تحليل البيانات من الصندوقين الأسودين لا ينبغي تسييسه".

وأسقط الحرس الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير بعد إقلاعها مباشرة من طهران، فيما اعترفت طهران في وقت لاحق بأنه "خطأ كارثي" من قبل قوات في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.

وأجرى مسؤولون إيرانيون وأوكرانيون محادثات بشأن تعويض أسر الضحايا. ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات في أكتوبر المقبل.

وأسقطت إيران الطائرة الأوكرانية في ليلة استهدفت خلالها قواعد عسكرية أميركية في العراق في إطار الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الإيراني قاسم سليماني بغارة في العراق في 3 يناير الماضي.