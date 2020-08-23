واعتبر الوزير أوليفييه فيران في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" أن فرنسا "في موقف محفوف بالمخاطر"، مشيرا إلى أن العدد المرتفع لحالات الإصابة مؤخرا "لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة.

وقال الوزير "هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، السبت، وكان عدد الحالات اليومية بلغ قبل أيام أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

وذكر الوزير أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا من مضاعفات محدودة.