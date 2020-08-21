ومن المنتظر أن تبدأ محكمة نيوزيلندية جلسات استماع، يوم الاثنين المقبل، بشأن الحكم على الأسترالي برينتون تارانت، المتهم بتنفيذ هجوم كرايست تشيرتش الذي صدم العالم وفجر حملة عالمية للتخلص من خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

وكان تارانت، وهو أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، قد نفذ هجوما استهدف مصلين مسلمين تجمعوا لصلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش في مارس من العام الماضي مستخدما بندقية نصف آلية وبث الهجوم مباشرة عبر فيسبوك، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأقر تارانت بالذنب في كل التهم الموجهة إليه في مارس الماض، والتي تتضمن 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

وسيستمع قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر إلى شهادات من 66 ناجيا من الهجوم، وسيكون المتهم حاضرا على الأرجح في القاعة وسيسمح له بالكلام قبل إصدار الحكم بالعقوبة.

وقال القاضي إن أمرا صدر هذا الشهر يعطي المحكمة سلطات لمنع نشر شهادات الضحايا إذا اقتضت الحاجة وضمان عدم استخدامها للتسبب في المزيد من الأذى والضرر.

ويواجه تارانت حكما بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 عاما دون إطلاق سراح مشروط، غير أن القاضي لديه صلاحية لاتخاذ قرار بسجنه دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق بما يعني أنه قد يظل مسجونا لما بقي من عمره وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلندا.