وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الطائرة أقلعت من نورمبرغ بعد الساعة الواحدة فجر الجمعة لنقل أليكسي نافالني، البالغ من العمر 44 عاما، والذي يرقد في غرفة الإنعاش، إثر مشكلة صحية ويتشبه بتعرضه للتسمم، بمستشفى في سيبيريا، بهدف إتمام عملية معالجته في ألمانيا.

وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الألمانية "سينما فور بيس"، التي قامت بعملية مماثلة لنقل إحدى أعضاء مجموعة "بوسي رايوت" المعارضة الروسية في 2018، أكد لوكالة فرانس برس أن المستشفى الخيري في برلين مستعد لاستقبال المعارض الروسي نافالني.

وكان نافالني متوجها من تومسك إلى موسكو عندما حطت الطائرة التي تقله بشكل اضطراري في أومسك في غرب سيبيريا.

وقالت الناطقة باسمه كيرا يارميش التي كانت ترافقه، لإذاعة "صدى موسكو" إنها مقتنعة بان المعارض كان ضحية "تسميم متعمد".

وكانت كل من فرنسا وألمانيا قد عرضتا، الخميس، المساعدة في علاج المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الذي ادخل المستشفى.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة لتقديم "كل المساعدة الضرورية" لنافالني، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في جنوب شرقي فرنسا "نحن قلقون للغاية وحزينون لما حدث لنافالني"، مشيرا إلى أن فرنسا عرضت على نافالني وعائلته المساعدة في الرعاية الطبية أو أي حماية أخرى غير محددة.

من ناحيتها، قالت ميركل، الخميس، إن نافالني يمكن أن يتلقى "كل المساعدة الطبية في ألمانيا"، لكن "يجب طبعا أن يتم طلب ذلك".

وأضافت أنه "من المهم أيضا أن نعرف بشكل عاجل كيف وصلنا إلى هذا الوضع"، مطالبة بـ"الشفافية"، بحسب وكالة "فرانس برس".