فقد قال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل إن هزة أرضية بلغت قوتها 6.8 درجة، وقعت في بحر باندا، قبالة إندونيسيا، اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 640 كيلومترا.

يشار إلى أن المركز كان قد قدر في وقت سابق قوة الزلزال بحدود 6.6 درجة، قبل أن يعود ويرفعها إلى 6.8 درجة.

الجدير بالذكر أن أرخبيل إندونيسيا، الذي يقطنه نحو 260 مليون نسمة، يقع ضمن ما يسمى حلقة النار، وهي المنطقة التي تكثر فيها البراكين والزلازل.

وكان زلزال قوي ضرب إندونيسيا في مارس الماضي تسبب في حالة من الذعر في أجزاء من جزيرة سولاويسي الإندونيسية، ودفع السكان إلى الفرار إلى أراض مرتفعة رغم أن مسؤولي الصحة طالبوا بالمحافظة على إجراء الابتعاد اجتماعي لإبطاء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن مركزه على بعد 64 كيلومتر إلى الشمال الغربي لبلدة بيندولو بمقاطعة سولاويسي الواقعة وسط البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الإندونيسية أن الزلزال، الذي ضرب الأراضي غير مصحوب باحتمال حدوث تسونامي.