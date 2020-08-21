وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "من أجل المحافظة على الاتفاق، نحث إيران على العدول عن كل الإجراءات التي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وعلى العودة إلى الامتثال الكامل (لبنود الاتفاق) دون تأخير".

من جهة أخرى قال دبلوماسيون إن روسيا طلبت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، الجمعة بشأن إيران، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهي خطوة رفضتها موسكو.

وقالت البعثة الروسية للأمم المتحدة لدبلوماسيين في المجلس في رسالة اطلعت عليها رويترز إن روسيا طلبت عقد اجتماع افتراضي علني للمجلس المكون من 15 عضوا "فيما يتعلق بتطورات اليوم".