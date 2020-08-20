وأضاف وزير الدفاع الإيراني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي أن "الصاروخ أرض أرض المسمى باسم قاسم سليماني، يبلغ مداه 1400 كيلومتر، فيما يزيد مدى صاروخ كروز، الذي يحمل اسم أبو مهدي، عن ألف كيلومتر".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير الماضي في غارة أميركية استهدفت موكبهم في مطار بغداد.

ويأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر المقبل، بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وعاود فرض عقوبات صارمة على إيران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الصواريخ وبخاصة كروز مهمة جدا بالنسبة لنا... حقيقة أننا تمكنا من زيادة مداها من 300 إلى ألف في عامين تعد إنجازا ضخما".

وأضاف: "قدراتنا العسكرية وبرامجنا الصاروخية دفاعية".