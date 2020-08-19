وأوضحت النيابة العامة الألمانية أن رجلا تسبب بعدة حوادث صدما بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، وفق وكالة "فرانس برس".

وذكر متحدث باسم النيابة العامة إن العمل المتعمد "دافعه النزعة الإرهابية وفق ما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر".

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن مرتكب العمل عراقي عمره 30 عاما، هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرجل توقف في وقت لاحق على الطريق السريع، ووضع صندوقا على سطح سيارته بدعوى وجود متفجرات بداخلها، لكن الشرطة لم تعثر بداخلها على أي متفجرات.

وذكرت مصادر مختلفة أن الشرطة اعتقلت الرجل، فيما أدى الحادث إلى اختناقات مرورية طويلة مساء الثلاثاء.