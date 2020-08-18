وقال مكتب آبي على‭ ‬تويتر إن كنيا ياديتا رئيس الأمن السابق في منطقة أوروميا عين بدلا من ليما. كما تم استبدال تسعة مسؤولين كبار من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.

وتؤكد هذه الإقالة التوترات بين آبي وسياسيين بارزين آخرين من مجموعته العرقية الأورومو حول كيفية إدارة التحول الديمقراطي في إثيوبيا.

وأصبح آبي ، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، أول زعيم لإثيوبيا من الأورومو عندما تم تعيينه رئيسًا للوزراء في عام 2018 بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتم تكليف بقيادة البلاد إلى انتخابات تاريخية كان من المقرر إجراؤها في الأصل هذا العام ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويؤكد العديد من الأورومو أن آبي لم يعالج بشكل كافٍ مشاعرهم القديمة بالتهميش السياسي والاقتصادي.

وفي مقابلة مع إذاعة عفان أورومو التابعة لصوت أميركا في نوفمبر الماضي ، انتقد ليما مساعي آبي لدمج تحالف الأحزاب العرقية الإقليمية الذي حكم إثيوبيا لمدة ثلاثة عقود في حزب سياسي واحد يعرف باسم حزب الازدهار.

كما رفض ليما، الذي كان رئيسًا لآبي سابقًا عندما كان رئيسًا لمنطقة أوروميا، فلسفة أبي "ميديمير" (الأمهرية للتآزر) التي تهدف إلى توحيد البلاد.

ويعتقد على نطاق واسع أن ليما قد تم تهميشه لعدة أشهر، حيث توقع المحللون أن مستقبله كوزير للدفاع لا يمكن الدفاع عنه.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن الفرع الإقليمي لحزب الازدهار في أوروميا أنه تم تعليق عضوية ليما في لجنتيها المركزية والتنفيذية، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان قد انضم بالفعل إلى الحزب.

وسيحل كينيا ياديتا، المسؤول الأمني ​​السابق في أوروميا، محل ليما.

وشهد التعديل الوزاري الذي أجري يوم الثلاثاء أيضًا استبدال آبي لنائبه العام ونقل عمدة العاصمة أديس أبابا، تاكيلي أوما ، إلى وزارة المناجم والطاقة.

وليما ليس أول سياسي مؤثر من أورومو ينفصل علنًا عن أبي.

وأصبح قطب الإعلام جوار محمد أحد أبرز منتقدي رئيس الوزراء وانضم العام الماضي إلى حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي المعارض.

واعتقل جوار في يوليو لدوره المزعوم في أعمال العنف التي اندلعت بعد مقتل مغني الأورومو الشهير هاشالو هونديسا بالرصاص.

وخلفت أعمال العنف أكثر من 200 قتيل، وسلطت الضوء على التوترات العرقية المتأججة في جميع أنحاء أوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا.