ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين قوله، الثلاثاء، إن الفحوص أثبتت إصابة نوفاك بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية إن الوزير سيشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة"أوبك+" عبر الاتصال المرئي، رغم ثبوت إصابته بالفيروس.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "الوزير بخير. لا يعاني أي أعراض".

وأصاب فيروس كورونا عددا من المسؤولين الروس، بينهم دميتري بسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتن، إلى جانب ميشوستين، وتماثل الاثنان للشفاء.

وتقترب إصابات فيروس كورونا في روسيا من عتبة المليون إصابة، على الرغم من إعلان موسكو قبل أيام بدء إنتاج أول لقاح معتمد يكافح الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد 19".