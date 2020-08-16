ورصدت إحدى قوات الدرك البحري عند حوالي الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، شخصين يواجهان صعوبات على متن قارب في خليج ويسانت (با دو كاليه)، وتم انقاذهما.

بعد ذلك بقليل، رصدت عبارة قاربًا يواجه صعوبات في القناة المؤدية إلى ميناء كاليه. ونُقل المهاجرون الستة، بينهم جريح، إلى الشاطئ بواسطة قارب تابع للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري، وفقا لفرانس برس.

ثم أبلغت سفينة تجارية عن وجود قارب يواجه صعوبات شمال ويسانت، حيث تم الاهتمام بالمهاجرين السبعة وإعادتهم إلى ميناء بولوني سور مير.

وأخيرًا، في المساء، وإثر إنذار أطلقته سفينة صيد، توجهت دورية من البحرية الوطنية لإنقاذ 16 مهاجراً، بينهم رضيع وثلاثة أطفال، قبالة سواحل دونكيرك.

واستدعت حالات أربعة منهم عناية طبية عاجلة. واشار مصدر مقرب من خدمات الطوارئ إلى أنهم أربعة مهاجرين من يحملون الجنسية السودانية، بينهم امرأة كانت تعاني من آلام في المعدة وطفلان (ستة أعوام، وعام ونصف) ورجل (30 عاما).

وتولى عناصر الإطفاء بالعناية بهم وسلموهم إلى شرطة الحدود.