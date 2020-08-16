ووفقاً لبيانات رسمية نشرت على الإنترنت مساء السبت، سجلت فرنسا 17 بؤرة جديدة للوباء.

أما أعداد المرضى الذين استدعت حالتهم إدخالهم إلى أقسام العناية الفائقة فسجّلت ارتفاعاً طفيفاً (9 حالات جديدة أي بارتفاع نسبته 2,6%).

وحصدت الجائحة في فرنسا أرواح 30,409 أشخاص، بينهم 19,904 فارقوا الحياة في المستشفيات، وفقًا لبيانات إدارة الصحة العامة الفرنسية.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية عن إصابة 1012 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 317379 حالة إصابة بالمرض. كما توفي ثلاثة أشخاص آخرين خلال 28 يوماً من ثبوت إصابتهم بكورونا.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 222828.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات ليصل الإجمالي إلى 9231 حالة وفاة.