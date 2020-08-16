وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في تركيا بلغت 278117 إصابة و5955 وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد.

ورفعت السلطات إجراءات عزل عام جزئي في الأول من يونيو وتخطط لإعادة فتح المدارس الشهر المقبل. وكانت قد أغلقت المدارس والجامعات في مارس، قبل أن تمدد السلطات غلقها حتى نهاية العام الدراسي.

وحذر وزير الصحة من أن "التدابير الصارمة التي لا نريد فرضها من جديد يمكن أن تعود في حال استمر الارتفاع (في الإصابات) بهذا النسق".

وتخشى السلطات التركية اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية به منذ أوائل أغسطس وحتى الآن.