ويدور خلاف بين تركيا واليونان بشأن عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، إنه يجب على فرنسا الامتناع عن الخطوات التي تؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط، على حد تعبيره، وذلك بعد تدريبات عسكرية فرنسية بالمنطقة.

وكانت مصادر دفاعية ذكرت أن الجيش الفرنسي أجرى تدريبات مع القوات اليونانية في المنطقة، الخميس.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني مع نظيره السويسري في برن إن سويسرا عرضت التوسط في الخلاف في شرق البحر المتوسط، ووافقت تركيا من حيث المبدأ.

وأضاف أن اليونان ستتلقى ردا، إذا تعرضت لسفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" في المنطقة.

وقالت سويسرا إنها مستعدة لدعم إجراء حوار لنزع فتيل التوترات الحالية، طالما كانت تلك رغبة كل الأطراف المعنية، وفق ما نقلت "رويترز".