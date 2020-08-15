ورحبت الوزيرة باتفاق إقامة العلاقات وبالدور الذي لعبته الولايات المتحدة للتوصل إليه وتعليق خطط ضم إسرائيل لأراض فلسطينية وقالت إن ذلك يتيح فرصة للسعي للسلام.

وذكرت في مقابلة مع رويترز "ما نعتقد أنه مهم الآن هو استغلال هذا السياق لإعطاء دفعة للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة التي تسعى إلى حل الدولتين... دولتان تعيشان في سلام وأمن جنبا إلى جنب".

ومساء الخميس، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه تم الاتفاق في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وعبرت دول عدة ومنظمات عن ترحيبها بالاتفاق "التاريخي"، الذي تعهدت فيه إسرائيل بإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية.

واعتبرت العديد من العواصم المهمة فيا لعالم هذا الاتفاق "خطوة مهمة لتخفيف التوتر الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة".