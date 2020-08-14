ويمثل هذا الرقم ذروة يومية جديدة لثالث يوم على التوالي في فترة ما بعد العزل العام.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة الأوروبية إلى 212211 حالة.

وزاد المتوسط المتحرك للإصابات الجديدة في سبعة أيام إلى 2041، حيث تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وزاد على مستوى الألفي إصابة للمرة الأولى منذ 20 أبريل.

اما الوفيات، فقد سجلت فرنسا 30406 حالة وفاة بـ"كوفيد-19".

وكانت فرنسا فرضت الشهر الماضي وضع الكمامات بشكل إجباري في الأماكن العامة المغلقة، وذلك منعا لعودة انتشار الوباء.