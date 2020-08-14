وقال مسؤولون حوثيون منذ أكثر من شهر إنهم سيوافقون على تنفيذ بعثة من الأمم المتحدة لتقييم فني وإصلاحات أولية في الناقلة صافر، لكن الأمم المتحدة ما زالت تنتظر تفويضا رسميا بذلك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة إن غوتيريش يشعر "بقلق عميق" من حالة ناقلة النفط.

وحذرت الأمم المتحدة من أن صافر قد تسرب ما يصل إلى أربعة أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام دعا تحديدا إلى "السماح دون شرط بدخول الخبراء الفنيين المستقلين للناقلة لتقييم حالتها وتنفيذ أي إصلاحات أولية ممكنة... هذا... سيقدم أدلة علمية ضرورية لاتخاذ الخطوات المقبلة لتجنب وقوع كارثة".

والناقلة صافر متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وناشد مجلس الأمن الدولي الحوثيين من قبل تسهيل وصول الأمم المتحدة غير المشروط إلى الناقلة في أسرع وقت ممكن.