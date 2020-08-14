وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، بأنه يتوقع أن يزور دونالد شقيقه البالغ من العمر( 72 عاما) في مستشفى في مانهاتن الجمعة.

ولم يعلن البيت الأبيض عن تفاصيل على الفور حول سبب نقل روبرت ترامب إلى المستشفى.

وكان روبرت ترامب قد رفع دعوى قضائية مؤخرا بالنيابة عن أسرة ترامب، يطالب فيها بوقف نشر كتاب يتحدث عن كل شيء لابنة أخ الرئيس "ماري" بعنوان "أكثر من اللازم، ولا يكفي أبدا."

وقال الرئيس الأميركي إن كتاب ماري ترامب انتهاك لاتفاق سرية وقعته على صلة بتسوية مالية تلقتها من أسرة ترامب.

وماري هي ابنة الأخ الأكبر للشقيقين، فريد ترامب جونيور، الذي عانى من إدمان الكحول وتوفي سنة 1981 عن عمر ناهز 43 عاما.

وعمل روبرت ترامب في السابق لدى شقيقه الأكبر في مؤسسة ترامب.